Primo ministro britannico di nuovo al lavoro dopo la convalescenza - Il Regno Unito «inizia a invertire la tendenza» nella lotta contro la pandemia di coronavirus: lo ha detto il premier britannico Boris Johnson nella sua prima apparizione pubblica dopo la sua convalescenza. Come è noto, anche Johnson era stato colpito dal virus.

Confartigianato, inaccettabile per 3 mesi. Parrucchieri ed estetica, a rischio 49 mila occupati - «Incomprensibile e inaccettabile». Così il segretario generale del Confartigianato Cesare Fumagalli ha definito in una nota la decisione del governo di rinviare al primo giugno la riapertura di acconciatori e centri estetici. «Con senso di responsabilità - sostiene Fumagalli - abbiamo elaborato e presentato tempestivamente proposte dettagliate su come tornare a svolgere queste attività osservando scrupolosamente le indicazioni delle autorità sanitarie su distanziamento, dispositivi di protezione individuale pulizia, sanificazione. Proposte che penalizzano fortemente le nostre possibilità di ricavo, ma siamo consapevoli della loro necessità. Non abbiamo ricevuto alcuna risposta », dice. Secondo Confartigianato acquistato combinato di mancati ricavi a causa della chiusura e della concorrenza sleale degli abusivi nei mesi di marzo, aprile e maggio causerà alle imprese di acconciatura e di una perdita economica di 1.078 milioni di euro, il 18,1% del fatturato annuo . I mancati ricavi registrati a rischio il lavoro di 49 milioni di addetti del settore.

Fontana, ordinanza regionale? Stiamo studiando - «Stiamo studiando. Anche oggi incontreremo il tavolo della produzione, arriveremo alle nostre conclusioni. E 'chiaro che queste scelte poi sarebbe opportuno condividere anche con le Regioni limitrofe, per evitare che ci siano regole da cambiare che devono cambiare al cambio del territorio regionale, che non ha molto senso ». Così ha definito il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana alla domanda se sta pensando di emettere un'ordinanza per osare le regole nella regione. Fontana lo ha detto a Centocittà, su Rai Radio 1.

Con ordinanza Zaia ha sconfinato. Sottosegretario, Governo non impugna, non vuole conflitti - Zaia ha sconfinato. Sottosegretario, Governo non impugna, non vuole conflitti - Con l'ordinanza regionale emessa il 24 aprile scorso «Zaia ha sconfinato. E la politica non c'entra. Quando si lavora per il bene comune: salute ed economia ». Lo afferma il sottosegretario agli Interni, Achille Variati, in un'intervista pubblicata oggi sui quotidiani Il Giornale di Vicenza e L'Arena. Zaia ha sconfinato. E la politica non c'entra. Non deve entrare quando si lavora per il bene comune: salute ed economia ». Lo afferma il sottosegretario agli Interni, Achille Variati, in un'intervista pubblicata oggi sui quotidiani Il Giornale di Vicenza e L'Arena.

«Il presidente della Regione - sostiene Variati - può solo emanare regole più restrittive» rispetto a quelle generali dettate dallo Stato. «Adesso - prosegue - ci stiamo avvicinando alla seconda fase, quella della riapertura. E 'pacifico che un presidente della Regione tolga i vincoli più stretti che lui stesso avesse posto con la propria ordinanza. Le criticità nascono quando va oltre il dettando regole per la riapertura di negozi e attività come imprese edili e non solo, che realizzano opere pubbliche stradali o edifici. Su questo per me Zaia ha sconfinato ». Precisando che «finchè l'autorità nazionale non l'impugna, l'ordinanza resta in vigore così com'è». Variati aggiunge che il Governo «non lo ha fatto e non lo farà. Perchè siamo vicini alla fase in cui ci sarà un nuovo quadro e in cui ci sarà allineato, Insomma, dopo il 4 maggio tutto verrà automaticamente superato. Intanto Zaia è allargato troppo, ma il Governo non ha intenzione di aprire adesso delle tensioni tra Stato e Regioni ». Infine, sulla possibilità di riaprire nidi e materne, con la disponibilità delle paritarie in veneto, per Variati «sulla socialità dei bambini si deve esprimere, in tempi rapidiissimi, il Comitato tecnico scientifico nazionale. E non saranno ammesse deroghe. Ma credo che su questo - conclude - converrà lo stesso Zaia ». il Comitato tecnico scientifico nazionale. E non saranno ammesse deroghe. Ma credo che su questo - conclude - converrà lo stesso Zaia ». il Comitato tecnico scientifico nazionale. E non saranno ammesse deroghe. Ma credo che su questo - conclude - converrà lo stesso Zaia ». criticità nascono quando va oltre dettando regole per la riapertura di negozi e attività come imprese edili e non solo, che realizzano opere pubbliche stradali o edifici. Su questo per me Zaia ha sconfinato ». Precisando che «finchè l'autorità nazionale non l'impugna, l'ordinanza resta in vigore così com'è». Variati aggiunge che il Governo «non lo ha fatto e non lo farà. Perchè siamo vicini alla fase in cui ci sarà un nuovo quadro e in cui ci sarà allineato, Insomma, dopo il 4 maggio tutto verrà automaticamente superato. Intanto Zaia è allargato troppo, ma il Governo non ha intenzione di aprire adesso delle tensioni tra Stato e Regioni ». Infine, sulla possibilità di riaprire nidi e materne, con la disponibilità delle paritarie in veneto, per Variati «sulla socialità dei bambini si devono esprimere, in tempi rapidiissimi, il Comitato tecnico scientifico nazionale. E non saranno ammesse deroghe. Ma credo che su questo - conclude - converrà lo stesso Zaia ».



Bonetti, già da oggi tavolo con sindaci, si parte da parchi - Già da oggi la ministra per pari opportunità e famiglia Famiglia Bonetti apre un tavolo «per individuare le linee con i sindaci» partendo dalla questione parchi.

Questo per «osare gli strumenti ai comuni per poter gestire la situazione» visto che «non c'è via libera a tutto, bisogna strutturare davvero l'intervento sociale». Bonetti ha ricordato, tra l'altro, la disponibilità del presidente dell'Anci De Caro e del Sindaco Nardella, referente per le aree metropolitane che si dadi ampiamente disponibili. Gli obiettivi, ha spiegato Bonetti, sono previsti «costruire una rete intorno alle famiglie», sul piano educativo e di gioco e «assicurare ai genitori di avere un luogo e una comunità che custodisca e figlia mentre tornano a lavorare».

Family Day, su famiglia e liberta 'religiosa governo incapace - «La libertà di culto, le famiglie e i diritti dell'infanzia vengono calpestati da un governo incapace di indicare soluzioni e che ignora completamente il valore e il contributo fondamentale che la Chiesa e la famiglia offre alla tenuta del tessuto sociale italiano. Discriminatorio e irrazionale è il divieto di celebrare le messe; 400 esperti che compongono la task force non sono stati in grado di indicare semplici misure di distanziamento che servono a svolgere i riti in tutta la sicurezza in luoghi aperti e salubri. Bene hanno fatto i Vescovi ha ricordato il ruolo della Chiesa e del popolo di Dio in questa pandemia, in cui la rete territoriale delle parrocchie ha uno dei pochi presidi contro le nuove popolazioni ei soggetti più fragili. Questo impegno deve essere nutrito dai sacramenti! ».

«Intollerabile con la sciocca superficialità - aggiunge - Si tratta di un buon senso, ma soprattutto di una politica che sappia decidere per il bene comune mediando tutte le istanze. Vergognosa incapacità è stata dimostrata anche nell'aver ignorato completamente le necessità delle famiglie nella partenza della Fase 2. Nessuna risposta è arrivata per i genitori che da oggi torneranno nelle fabbriche e negli uffici senza sapere dove lasciare i propri figli. Non una parola sulla scuola, sull'assistenza e le terapie per la disabilità. Abbiamo ascoltato parole contraddittorie, vaghe e superficiali che aprono lo spazio a libere interpretazioni dei comuni che potrebbero essere ancora più restrittive ».

Spagna, oltre 100mila guariti, 331 morti in 24h - Sale di nuovo, anche se leggermente, il bilancio dei morti giornalieri provocati dal coronavirus in Spagna mentre il totale delle persone guarite finora supera quota 100.000: secondo i dati ufficiali diffusi questa mattina dal ministero della Sanità e riportati dal quotidiano El Pais, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 331 decessi - contro i 288 delle 24 ore precedenti - a quota 23.521. Allo stesso tempo, i casi di contagio sono aumentati a 209.465, mentre le persone guarite sono ora 100.875.