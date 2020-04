Calano ancora i malati, 290 meno di ieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Tornano a calare i malati per coronavirus. Sono complessivamente 105.814, 290 meno di ieri. L'incremento ieri era stato di 256 mentre sabato c'era stato un calo di 680 malati. Il dato è stato fornito dalla Protezione civile. Sono salite a 26.977 le vittime per coronavirus in Italia, con un incremento di 333 in un giorno. Ieri l'aumento era stato di 260, il più basso dal 15 marzo. Prosegue ancora il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus e per la prima volta dal 16 marzo il numero scende sotto i duemila. Ad oggi sono 1.956, 53 in meno rispetto a ieri. Di questi, 680 sono in Lombardia, 26 in meno rispetto a ieri. Dei 105.813 malati complessivi, 20.353 sono ricoverati con sintomi, 1.019 in meno rispetto a ieri - il numero più alto dall'inizio dell'emergenza - e 83.504 sono quelli in isolamento domiciliare, 782 in più rispetto a ieri. Sono 66.624 i guariti dal coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 1.696. L'aumento ieri era stato di 1.808.