Cav, irragionevole vietare le messe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "Non ci siamo mai opposti alle più severe misure di lockdown, per quanto consapevoli del gravissimo prezzo che esse hanno comportato per il sistema produttivo ma anche per la libertà stessa dei cittadini. Ora però che il governo ritiene che vi siano le condizioni per riaprire molte attività lavorative, mi pare irragionevole e addirittura inutilmente persecutorio mantenere il divieto alle cerimonie religiose". Lo afferma il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.