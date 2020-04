Comunità Islamica,insensibilità per fedi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 27 APR - I musulmani in Italia criticano il governo sull'assenza di norme riguardanti una 'fase 2' anche per la libertà di culto. "Sono d'accordo con la Cei: non è soltanto una questione di garantire il diritto di culto ma c'è anche una insensibilità nei confronti di tutti i credenti, di qualsiasi fede". Lo dice l'Imam Yahya Pallavicini, presidente della Coreis, la Comunità Religiosa Islamica Italiana, che denuncia anche una "disparità di trattamento: noi non siamo stati neanche interpellati, il Presidente del Consiglio ci convochi".