Confcommercio: 'A questo prezzo impossibile vendere le mascherine'. Arcuri: 'Vi rimborseremo'

«Con le attuali dinamiche di mercato il prezzo massimo di 50 centesimi è una cifra che non sta nè in cielo nè in terra». La vicepresidente di Confcommercio, Donatella Prampolini,va all’attacco sulla cifra indicata dal governo per la vendita delle mascherine,sottolineando che le aziende hanno in carico le mascherine ad un prezzo maggiore e chiede di rivederla portandola almeno a 60 centesimi."Altrimenti - dice- l’effetto immediato sarà che smetteremo di importarle. «Intanto- avverte- molte aziende hanno bloccato vendite e ordini».

Alle farmacie che hanno acquistato mascherine e dispositivi di protezione ad un prezzo superiore ai 50 centesimi verrà garantito un «ristoro ed assicurate forniture aggiuntive tali da riportare la spesa sostenuta, per ogni singola mascherina, al di sotto del prezzo massimo deciso dal governo». E’ quanto prevede un accordo firmato dal Commissario straordinario Domenico Arcuri con l’Ordine dei farmacisti, Federfarma e Assofarm.