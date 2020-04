Coronavirus: in Italia sotto i 2mila i ricoverati in terapia intensiva, 333 i morti nelle ultime 24 ore

Conte a Milano: "Non ci sono condizioni per tornare alla normalità"

"Molti cittadini non sono contenti delle nuove misure e le stiamo rivedendo. Questo è comprensibile perchè molti speravano di tornare alla normalità, ma non ci sono le condizioni per farlo, bisogna dirlo in modo chiaro. Ci accingiamo ad attraversare la Fase 2 che è di convivenza con il virus, non di liberazione dal virus": è quanto ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Milano, tappa iniziale della sua prima visita in Lombardia da quando è scoppiata l’emergenza coronavirus. Conte incontrerà il prefetto di Milano, Renato Saccone, il sindaco Giuseppe Sala, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, e Carlo Bonomi, da poco nominato presidente di Confindustria. Al termine della riunione Conte si recherà a Bergamo e a Brescia. «Siamo in questa situazione perchè abbiamo avuto 105mila contagiati, 2.300 nuovi al giorno e 250 decessi quotidiani - ha aggiunto -. Se non avessimo un atteggiamento prudente e responsabile questa curva epidemiologica ci sfuggirebbe di mano. Stiamo facendo tanti sacrifici, non è questo il momento di mollare, di un liberi tutti. Questo governo non cerca consenso, vuole fare le cose giuste anche se ciò potrebbe scontentare i cittadini». «Non è questo il momento di mollare, questo governo non cerca il consenso ma di fare cose giuste, anche se questo deve scontentare un gran numero cittadini": lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Milano. «Abbiamo introdotto qualche allentamento ma è chiaro che non possiamo mollare in questa fase», ha detto. Possibilità di visita ai parenti? "Lo preciseremo nelle faq, ma non significa che si può andare a casa di amici, a fare delle feste. Si andranno a trovare persone con cui ci sono rapporti di parentela o stabili relazioni affettive" e ha ricordato che «un quarto dei contagiati è negli appartamenti». Nodo Messe: "Lavoreremo per definire un protocollo di massima sicurezza per garantire a tutti i fedeli di parteicipare alle celebrazioni liturgiche, contiamo di definire questo protocollo in pieno spirito di collaborazione con la Cei». Comunque "Dispiace molto perchè questo governo rispetta tutti i principi costituzionali. Dispiace di creare un comprensibile rammarico della Cei. Ci siamo anche sentiti con il presidente Bassetti, non c'è un atteggiamento materialista da parte del governo, nessuna mancanza di sensibilità. C'è sì, una certa rigidità del Cts anche sulla base della letteratura scientifica che loro hanno a disposizione sui contagi». «La mia presenza qui in Lombardia avrebbe creato intralcio nella fase più acuta dell’emergenza sanitaria": così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Milano ha risposto a chi gli ha chiesto perchè la sua prima visita in Lombardia è arrivata dopo due mesi dall’inizio dell’emergenza coronavirus. «Stiamo studiano un piano per l'infanzia in cui cerchiamo di affrontare anche il tema dei centri estivi». Ha annunciato Conte, spiegando di aver incontrato, nel pomeriggio, il Forum delle Famiglie e una delegazione di parlamentari che si occupa di questo dossier. «Lavoriamo ad ulteriori misure oltre a quelle messe in campo (bonus babysitter e congedo straordinario, ndr).



I dati dei contagi in Italia

Il numero dei contagiati totali dal coronavirus in Italia - compresi morti e guariti - è di 199.414, con un incremento rispetto a ieri di 1.739. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile. Sono salite a 26.977 le vittime per coronavirus in Italia, con un incremento di 333 in un giorno. Ieri l’aumento era stato di 260, il più basso dal 15 marzo. L’aumento ieri era stato di 2.324. Sono 66.624 i guariti dal coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 1.696. L’aumento ieri era stato di 1.808. Tornano a calare i malati per coronavirus. Sono complessivamente 105.814, 290 meno di ieri. L'incremento ieri era stato di 256 mentre sabato c'era stato un calo di 680 malati. Prosegue ancora il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus e per la prima volta dal 16 marzo il numero scende sotto i duemila. Ad oggi sono 1.956, 53 in meno rispetto a ieri. Di questi, 680 sono in Lombardia, 26 in meno rispetto a ieri. Dei 105.813 malati complessivi, 20.353 sono ricoverati con sintomi, 1.019 in meno rispetto a ieri - il numero più alto dall’inizio dell’emergenza - e 83.504 sono quelli in isolamento domiciliare, 782 in più rispetto a ieri.

I numeri mostrano il «successo delle misure di contenimento adottate, ma bisogna riflettere man mano che ci avviamo a caute aperture: dovremo monitorizzare con grande attenzione il numero dei casi, ad esempio usando come indicatore le terapie intensive, per valutare l’efficacia delle misure ma anche la capacità in fase di aperture di contenere infezione». Così Silvio Brusaferro dell’Iss in conferenza stampa alla Protezione civile. «Il trend al di là di flessioni dovute al weekend indica un progressivo decremento dei morti e dei casi di infezione, anche se con meno tamponi fatti. R con 0 mostra un decremento. Ma la circolazione del virus prosegue, mentre il numero dei morti come abbiamo sempre detto è un trascinamento delle infezioni avvenute alcune settimane fa».

"Le mascherine si dividono in due categorie: chirurgiche, raccomandate per uso sanitario, poi quelle di tipo 1, raccomandate per la popolazione, per chi è contagiato, per chi è malato". Lo ha detto il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, nel corso della conferenza stampa della Protezione Civile per fare il punto sull'emergenza coronavirus. "Poi ci sono le mascherine non mediche, che hanno la funzione di limitare la diffusione di goccioline per chi le porta, sono delle barriere - ha aggiunto Brusaferro -. Proteggono gli altri, consigliate nei luoghi chiusi dove è difficile mantenere il distanziamento sociale. La mascherina non deve dare false sicurezze, è un elemento aggiuntivo, ma le misure più importanti sono il distanziamento e il lavaggio delle mani".

Possibilità di visite ai parenti? Le persone anziane e quelle con più patologie sono le più fragili, bisogna essere molto cauti nelle visite ai parenti che rientrano in queste categorie, i nostri cari vanno protetti e serve sempre grandissima cautela".

D’intesa con l’Unità di crisi e l'ambasciata d’Italia a Madrid la Neos air ha attivato due nuovi voli dalle Canarie per il rientro degli italiani. Lo riferisce un tweet dell’ambasciata. Il 5 maggio con partenza alle 15.25 ci sarà un volo da Tenerife per Fiumicino e Malpensa, mentre il 9 maggio alle 16.15 un volo Las Palma-Fuerteventura-Malpensa. Inoltre si ricorda che c'è ancora un volo disponibile da Valencia per Roma Fiumicino e Milano Malpensa il 29 aprile alle 13.45.

Il numero di casi di coronavirus nel mondo ha oltrepassato quota tre milioni: è quanto emerge dal conteggio aggiornato della Johns Hopkins University. Il quadro globale della progressione del virus fornito dall’università americana indica 3.003.303 contagi, mentre il numero dei decessi è 207.583.