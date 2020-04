Droga: 13 arresti nel Foggiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - SAN MARCO IN LAMIS (FOGGIA), 27 APR - Tredici persone di San Marco in Lamis, sul Gargano, sono state raggiunte da misure cautelari emesse dal Gip del Tribunale di Foggia, su richiesta della Procura, accusate di gestire un fiorente spaccio di sostanze stupefacenti. I provvedimenti sono stati eseguiti nella notte dai Carabinieri di Foggia con lo squadrone dei Cacciatori di Puglia. Gli indagati sono accusati in concorso e a vario titolo di detenzione e cessione di stupefacenti. I dettagli verranno forniti nel corso di una videoconferenza via Skype alle 10:30 alla presenza del procuratore capo Ludovico Vaccaro e del comandante provinciale dei Carabinieri, Nicola Lorenzon.