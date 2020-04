La foto di un autista per Workers Day

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLOGNA, 27 APR - Un autista di un bus Tper, l'azienda del trasporto pubblico di Bologna e Ferrara, al volante con una protezione sul viso. Una fotografia che ritrae una delle persone in prima linea nei giorni dell'emergenza Covid-19 e che è stata scelta per far parte della compagna social sulla Giornata commemorativa dei lavoratori 2020 (Workers Memorial Day) promosso dalla Confederazione Europea dei Sindacati (European Trade Union Confederation) che viene celebrata domani. A scattare l'immagine sono stati due fotografi bolognesi, Gabriele Chiapparini e Camilla Marrese. La fotografia, realizzata "a una fermata del centro - spiega una nota di Tper - racconta in un attimo l'impegno di tanti lavoratori che sono quotidianamente al servizio della mobilità delle persone. Poterlo rappresentare a livello europeo per Tper è motivo di soddisfazione e orgoglio".