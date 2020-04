Oms, 'allentare, ma testare e isolare'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "Mentre in Europa alcuni Paesi iniziano ad alleggerire il lockdown in conseguenza di un calo nei nuovi casi di Covid-19, noi chiediamo con urgenza di continuare a individuare, isolare, testare e curare per assicurarvi che il calo prosegua". E' l'appello del direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus nel consueto briefing sul coronavirus. "Noi possiamo solo dare consigli ai Paesi ma non abbiamo il mandato per costringere i Paesi a implementare le nostre raccomandazioni", ha sottolineato il direttore. "Quando il 30 gennaio abbiamo dichiarato la più alta emergenza sanitaria mondiale - ha detto ancora il direttore dell'agenzia Onu -, con solo 82 casi di coronavirus fuori dalla Cina, il mondo avrebbe dovuto ascoltare meglio. Tutti i Paesi avrebbero potuto attivare i massimi livelli di sicurezza allora". "Noi diamo i migliori consigli, alcuni Paesi li accettano, altri li rifiutano. Ogni Paesi si assume la sua responsabilità".