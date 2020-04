Onu, rischio catastrofe diritti umani

L’alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet ha ammonito i paesi a rispettare lo stato di diritto, durante la pandemia da coronavirus, limitando nel tempo le misure eccezionali, al fine di evitare una «catastrofe» per i diritti umani. «Danneggiare i diritti come la libertà di espressione può causare danni incalcolabili», ha affermato Bachelet in una nota.

«Data la natura eccezionale della crisi - afferma Bachelet -, è chiaro che gli Stati hanno bisogno di ulteriori poteri per rispondervi. Tuttavia, se lo stato di diritto non è rispettato, l'emergenza sanitaria può diventare una catastrofe per i diritti umani, i cui effetti dannosi supereranno a lungo la pandemia stessa», ha affermato Bachelet.

«I governi non dovrebbero usare i poteri di emergenza come arma per mettere a tacere l’opposizione, controllare la popolazione o rimanere al potere», ha avvertito.