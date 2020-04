Tesei, Dpcm imbavaglia le Regioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PERUGIA, 27 APR - "Un Dpcm, quello presentato dal Governo, che oltre a contenere misure discutibili, ha alcune evidenti mancanze e soprattutto imbavaglia le Regioni che posso adottare solamente ordinanze restrittive ma non estensive": è quanto afferma la presidente umbra, Donatella Tesei. "Non si possono, cioè, allargare le maglie - aggiunge - , nemmeno tenendo conto della situazione del contagio nel proprio territorio". "Sottoporremo al Governo un nostro cronoprogramma di riaperture" annuncia quindi la presidente della Regione Umbria all'indomani del nuovo decreto sulla gestione dell'emergenza Covid. "Vi sono settori - ha sostenuto la governatrice -, così come affermano giustamente le associazioni di categorie, non inseriti tra quelli che potranno tornare in attività il 4 maggio e che invece, con le giuste precauzioni sanitarie, avrebbero potuto riaprire".