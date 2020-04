A Fauci è piaciuto monologo di Brad Pitt

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 28 APR - Al virologo americano Anthony Fauci è piaciuta l'imitazione/omaggio che gli ha dedicato l'attore Brad Pitt nel monologo di apertura del programma satirico Saturday Night Live. "Ha fatto alla grande. Sono un fan di Brad Pitt ed ecco perche', quando mi chiedono chi vorrei che facesse la mia parte, dico sempre Bard Pitt", ha rivelato a Telemundo la voce più autorevole della task force della Casa Bianca nella lotta al Coronavirus. Fauci ha definito "di classe" il "cold open" in cui sabato scorso in tarda serata la star premio Oscar per "C'era Una Volta...a Hollywood" aveva detto che il presidente Donald Trump "si è preso qualche libertà con le nostre linee guida". La puntata di SNL come l'altra di due settimane fa aperta da Tom Hanks è andata in onda "da casa". Indossando una parrucca color argento, Pitt aveva commentato, ridicolizzandoli, i video mandati in onda dalla regia che riportavano frasi di Trump sulla scomparsa "miracolosa" del virus e i vaccini che sarebbero arrivati "relativamente presto".