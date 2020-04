Australia, riapre Bondi beach

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - SYDNEY, 28 APR - A decine pronti a cavalcare le onde fin dal mattino presto a Bondi beach, la famigerata spiaggia di Sydney che da oggi riapre al pubblico, cinque settimane dopo le restrizioni imposte contro la diffusione da coronavirus, misure che le autorità australiane stanno cominciando ad allentare. La misura era stata originariamente imposta in seguito alle troppe violazioni delle regole sul distanziamento sociale. Oggi gli avventori sono rimasti ordinatamente in fila mentre veniva regolato l'accesso all'insegna del "Surf and go", questa l'indicazione sui cartelli, ovvero l'invito a non indugiare troppo nell'acqua. Al momento infatti è consentito l'ingresso in acqua, ma non la sosta sul bagnasciuga che rimane in effetti vuoto.