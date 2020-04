© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 28 APR - "Non mi sento di dare un giudizio tanto severo sull'Europa. Se vi sono state lentezze e ritardi nell'intervenire a favore dell'Italia, è stato proprio a causa delle resistenze dei partiti sovranisti che sono forti in alcuni paesi del nord-Europa". Così Silvio Berlusconi a Radio 24. "Ma il sistema Europa, dopo qualche incertezza iniziale che io per primo ho condannato, sta rispondendo all'emergenza meglio di quanto abbia fatto il nostro governo