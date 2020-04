Cile, coronavirus non ferma le proteste

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - SANTIAGO DEL CILE, 28 APR - Trentatre persone sono state arrestate ieri pomeriggio a Santiago del Cile mentre stavano manifestando pacificamente a piazza Italia, luogo emblematico delle proteste antigovernative scoppiate nell'ottobre scorso, riprese nonostante l'emergenza coronavirus. Un gruppo di persone si era riunito per un 'cacerolazo' 'armato' di pentole ma le forze speciali dei Carabineros sono intervenute quasi immediatamente con idranti e gas lacrimogeni. Nonostante non vi fossero state violenze, le norme adottate per il contenimento della pandemia di Covid-19 vietano ogni tipo di assembramento, autorizzando la polizia a intervenire anche quando le manifestazioni avvengano in modo pacifico.