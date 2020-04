«Abbiamo predisposto un congegno che ci permette di intervenire con un meccanismo di rubinetti: allentiamo qualche misura ma siamo pronti, attraverso un algoritmo matematico e il controllo dei dati. Ai presidenti di Regione ho chiesto un database continuamente aggiornato. Calcolando i dati e le capacità delle terapie intensive e di fronte alla prospettiva che possa risalire il contagio, possiamo intervenire in modo mirato e chiudere il rubinetto». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a Lodi.



4,5 mln al lavoro dal 4, e' rischio calcolato - «Abbiamo visto in altri Paesi i rischi che si affrontano. Noi stiamo già affrontando un rischio: dal 4 maggio 4,5 milioni di lavoratori torneranno a lavorare, prenderanno i mezzi pubblici ma anche il mezzo privato può essere un rischio. Le scuole devono rimanere chiuse e non possiamo allentare sulle relazioni sociali: per qualcuno non è sufficiente ma non possiamo fare di più. Affrontiamo un rischio calcolato, su base scientifica: il documento dell’Iss è stato alla base delle nostre decisioni, che sono tutte nostre. Le rivendichiamo». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a Lodi.

Non risolveremo tutti problemi, ma interventi seri - «Non risolveremo tutti i problemi, questo lo dobbiamo dire ai cittadini, perchè le sofferenze sono tali e così diffuse che è difficile rispondere a tutte le richieste, ma sicuramente cercheremo di intervenire in modo serio, sostanzioso e incisivo per la gran parte delle fasce sociali e delle categorie». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al termine dell’incontro in Prefettura a Lodi con i sindaci dell’ex zona rossa e coi medici del Lodigiano che sono stati in prima linea nell’emergenza Coronavirus.



Cerceremo di dare risposte a tutte categorie sociali - C'è una «difficoltà nel rispondere a tutte le richieste, perchè le sofferenze sono tali che è difficile, ma cercheremo di dare risposte a tutte le categorie sociali». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando a Lodi.



Fase 2: Conte, momento di agire con prudenza - «Non possiamo permetterci di aver una situazione fuori controllo». Lo ha spiegato a Lodi il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte a proposito della cosiddetta Fase 2.

Per il premier «è questo il momento di agire con ragionevolezza, con prudenza» . Lodi è tra le città più colpite dalla diffusione del coronavirus.



Test importantissimi, maggiore sicurezza per fase 2 - «Saranno importantissimi i vari test, sia il tampone sia quelli seriologici: man mano che diffonderemo questi test e che coinvolgeremo la popolazione, avremo un patrimonio informativo che ci consentirà di muoverci in questa seconda fase con maggior avvedutezza e sicurezza». E’ quanto ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Lodi.



Rischio ritorno contagio molto concreto - «Il rischio di contagio di ritorno o riesplosione dei focolai è molto concreto ed è la ragione che ci spinge ad adottare sì un allentamento delle misure ma con prudenza». Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Lodi.