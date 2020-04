Coronavirus: a bordo Costa Magica tutti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ANCONA, 28 APR - E' una "situazione che non presenta particolari problemi" quella sanitaria a bordo della nave da crociera Costa Magica: "tutti gli occupanti della nave sono asintomatici". E' questa la valutazione del responsabile del Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie (Gores) Mario Caroli al termine del sopralluogo sulla nave, attraccata alla banchina 19 del porto di Ancona, che si è concluso verso le 11.45.Tale scenario "ha consentito di mettere a punto un piano che prevede l'effettuazione dei tamponi a tutti dando precedenza al personale sanitario, alle persone risultate positive al quick test e, via via, ai membri dell'equipaggio che potranno partire per primi in base ai voli disponibili, per raggiungere le rispettive destinazioni di residenza". I tamponi verranno eseguiti nei tre ambulatori nel medical center della nave con un percorso di unidirezionalità del passaggio, dalla cabina all'ambulatorio e ritorno, con entrata e uscita differenziate. I prelievi saranno effettuati dall'Asur da domattina.