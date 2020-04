Coronavirus: sindaca Ancona, no pericolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ANCONA, 28 APR - "Lo ribadisco a chiare lettere: non c'è alcun pericolo e alcun serio problema per la città, per la sanità e la sicurezza di Ancona". Lo ha detto la sindaca Valeria Mancinelli durante le operazioni di attracco in porto della Costa Magica, per i test sanitari e la successiva evacuazione di oltre 600 membri dell'equipaggio. "Le pers (ANSA) - ROMA, 28 APR - one che arrivano sono lavoratori di Costa Crociere , - ha insistito - rimarranno tutte sulla nave, nessuno metterà un piede a terra fino a quando non saranno accertate con test e tamponi le loro reali condizioni di salute. Mano mano che verranno fatte le verifiche le persone non contagiose verranno fatte sbarcare, ma non alla spicciolata, non avranno modo di disperdersi neanche per sbaglio in città. Verranno 'impacchettate' (mi si passi il termine, perché si tratta di persone) da Costa Crociere a sua cura e a sue spese e portati a casa loro. Non ci sarà in realtà - ha ribadito Mancinelli - nessun contatto con la città neanche casuale".