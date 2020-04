© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 28 APR - "In questo tempo nel quale si comincia ad avere disposizioni per uscire dalla quarantena preghiamo il Signore perché dia al suo popolo, a tutti noi, la grazia della prudenza e dell'obbedienza alle disposizioni perché la pandemia non torni". Lo ha detto il Papa nell'introduzione della messa a Santa Marta.