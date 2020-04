Fase 2: Puglia, ok pesca e seconde case

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BARI, 28 APR - Via libera agli spostamenti in Puglia per la pesca amatoriale e la manutenzione delle seconde case. E' quanto previsto in una ordinanza firmata oggi pomeriggio dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in vista della "fase 2" dell'emergenza coronavirus. La libertà di spostamento per attività di pesca e di manutenzione e riparazione di imbarcazioni da diporto entra in vigore da domani, quella per la manutenzione delle seconde case dal 4 maggio.