Il premier francese: 'Il campionato di calcio non riprenderà'

«La stagione agonistica degli sport professionistici 2019-2010, in particolare quella del calcio, non potrà riprendere": lo ha annunciato il premier francese, Edouard Philippe, presentando in parlamento il piano della riapertura dall’11 maggio.

Ora fase 2 o gravi conseguenze. Confinamento strumento efficace ma effetti deleteri se continua - Il rigido confinamento della Francia decretato il 17 marzo scorso per contenere il coronavirus è stata una «tappa necessaria ma se dovesse protrarsi troppo sono possibili effetti deleteri».

Un lockdown «oltre il necessario avrebbe conseguenze gravissime per la nazione": lo ha detto il premier francese, Edouard Philippe, in occasione del solenne intervento all’Assemblea Nazionale di Parigi per presentare le grandi linee del piano di progressiva uscita dal confinamento, fissato dall’11 maggio prossimo. Philippe ha detto che il blocco «è stato uno strumento efficace». Attualmente, ha precisato, «il calo» dell’epidemia «è in corso, in modo lento ma regolare». Philippe ha anche detto che il «sistema sanitario ha retto». Ora però, ha continuato, bisogna procedere alla fine progressiva del confinamento, con tutti i rischi e i timori che questo comporta,

o si rischia «un’implosione». «Proteggere, testare, isolare», questi i tre punti cardine su cui si baserà l’uscita dal lockdown.

Premier Francia, riapertura condizionata dai dati. 'Se gli indicatori non saranno rispettati non riapriremo l’11/5' - «Se gli indicatori non saranno rispettati, non faremo nessuna riapertura l’11 maggio": lo ha detto il premier francese, Edouard Philippe, presentando il piano di riapertura in Parlamento. Le condizioni che ha posto riguardano, fra l’altro, il numero dei nuovi contagi al giorno, che «deve mantenersi fra i 1.000 e i 3.000». In base al livello dei contagi i dipartimenti verranno divisi in zone «verdi» e «rosse». La «fase 2» durerà dall’11 maggio al 2 giugno, quando si entrerà in una «fase 3», ha aggiunto Philippe.

Scuole riaprono dall'11 maggio su base facoltativa. Nelle zone meno colpite anche le medie. I licei forse da giugno - Dall’11 maggio ci sarà «una riapertura molto graduale delle scuole materne ed elementari, su base facoltativa": lo ha confermato il premier francese, Edouard Philippe, davanti al Parlamento. «In un secondo tempo - ha proseguito - dal 18 maggio, ma solo nei dipartimenti in cui la circolazione del virus è molto debole, potremo immaginare di aprire le medie». Quanto ai licei, «decideremo a fine maggio se potremo riaprirli, a cominciare da quelli professionali», ha aggiunto Philippe.

Luoghi di culto aperti ma niente funzioni. Il premier chiede di aspettare almeno fino al 2 giugno - «Conosco l’impazienza delle comunità religiose. I luoghi di culto potranno restare aperti, ma credo sia legittimo chiedere di non organizzare funzioni e cerimonie» prima del 2 giugno: lo ha detto il premier francese, Edouard Philippe, nel corso del suo intervento all’Assemblea Nazionale. Il premier ha aggiunto che i funerali continueranno ad essere possibili con un massimo di 20 persone.

Francia, autocertificazione oltre 100 Km - Il primo ministro francese, Edouard Philippe, ha annunciato oggi davanti al Parlamento che a partire dall’11 maggio sarà possibile circolare senza autocertificazione «salvo per gli spostamenti ad oltre 100 km dal domicilio, che saranno possibili soltanto per motivi imperativi, familiari o professionali».

Il premier ha d’altra parte aggiunto che «la riapertura non è il momento per andare a fare dei week-end fuori».