In Spagna inchiesta in 86 case di riposo

(ANSA) - MADRID, 28 APR - In Spagna sono 86 le case di cura sotto inchiesta a seguito di denunce da parte di famiglie o personale. Quaranta sono nella regione di Madrid, dove almeno 1.054 persone sono morte dopo essere risultate positive al coronavirus tra l'8 marzo e il 17 aprile. Ma secondo funzionari regionali il virus ne avrebbe uccise molte altre, la maggior parte delle quali non è stata sottoposta a test, per un totale di 5.668. "Abbiamo commesso errori", ha ammesso Alberto Reyero, responsabile delle politiche sociali per la regione di Madrid, affermando che le case di cura non erano "sufficientemente preparate", non erano in grado di isolare i residenti e mancavano di equipaggiamento protettivo e kit per test. Altri 20 centri sono sotto inchiesta in Catalogna, dove funzionari regionali affermano che 2.621 persone sono decedute dopo essere risultate positive o aver mostrato sintomi del Covid-19.