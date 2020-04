Norvegia: arrestato milionario per la scomparsa della moglie

La polizia norvegese ha reso noto oggi di aver arrestato un ricco uomo d’affari per la scomparsa di sua moglie 18 mesi fa. Si tratta di Tom Hagen, 70 anni, fermato mentre stava lasciando la sua casa per andare al lavoro questa mattina, con l’accusa di «omicidio o complicità in omicidio», ha dichiarato il commissario Ida Melbo Oystese in una conferenza stampa.

La moglie di Hagen, Anne-Elisabeth Hagen, è scomparsa senza lasciare traccia dalla loro casa a Lorenskog, a est di Oslo, il 31 ottobre 2018. Una richiesta di riscatto di nove milioni di euro in criptovaluta, corredata di minacce, è stata trovata sulla scena.

Tom Hagen è il 164/mo uomo più ricco della Norvegia, con un patrimonio netto stimato nel 2019 di 168 milioni di euro, secondo la rivista di business Kapital. Il suo avvocato, Svein Holden, ha affermato che Hagen ha negato le accuse. «Sostiene fermamente - ha detto - di non avere nulla a che fare con questo».

La polizia non ha presentato prove concrete a sostegno dei propri sospetti o speculazioni su un potenziale motivo, ma ha affermato che il caso presenta tracce di un chiaro depistaggio.