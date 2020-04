Ponte: Bucci,celebriamo ricongiungimento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - GENOVA, 28 APR - "Il ponte non è finito ma oggi celebriamo il ricongiungimento delle due parti della valle". "Oggi questo nastro d'acciaio posso dire finalmente riunisce le due parti della valle di ponente e di levante. C'era un nastro prima che purtroppo li 14 agosto 2018 è venuto giù": "Ci ricorderemo per sempre" delle 43 vittime. Lo ha detto il commissario per la ricostruzione del ponte e sindaco di Genova Marco Bucci mentre si sta concludendo il varo dell'ultimo impalcato del viadotto sul Polcevera.