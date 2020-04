© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 28 APR - "La ferita di Genova non potrà essere completamente rimarginata perché ci sono 43 vittime e noi non dimentichiamo. I giudizi di responsabilità che sono nati da quella tragedia non si sono ancora completati e devono completarsi". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a Genova.