(ANSA) - MOSCA, 28 APR - Vladimir Putin ha avvertito che la Russia non è ancora arrivata al picco dei contagi e ha quindi deciso di estendere fino all'11 maggio il periodo di non lavoro per frenare l'epidemia di Covid-19. La sospensione delle attività non essenziali era prevista fino alla fine di aprile.