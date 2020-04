© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 28 APR - "Invece di aiutare i lavoratori, che aspettano da settimane la cassa integrazione promessa, il governo pensa di togliere anche i buoni pasto... Ma hanno capito che siamo in guerra e i lavoratori hanno fame e famiglia o no?" Così il segretario della Lega Matteo Salvini sui dubbi espressi dal ministro Fabiana Dadone oggi in commissione Affari costituzionali alla camera sui buoni pasto a chi è in smart working.