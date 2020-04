L'11 maggio potrebbe ripartire le messe all'aperto. E 'questa una delle ipotesi sul tavolo del governo. Non c'è alcuna certezza ancora e le stime sono in corso ma, quanto viene riferito, l'idea sarebbe di gran lunga ripartire le cerimonie intorno a metà maggio e l'ipotesi più concreta e ora sarebbe quella di controllare dall'11 di svolgerle in luoghi aperti.

chiesa

messe