'Non c'è alcun dissidio con Haftar'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - IL CAIRO, 29 APR - Il presidente del Parlamento libico, Aqila Saleh, "ha confermato che non vi sono divergenze fra lui" e il general Khalifa Haftar. Lo scrive il sito Libyan Address sintetizzando dichiarazioni del capo della Camera dei rappresentanti (Hor) libica fatte dopo l'annuncio di Haftar di voler prendere il potere in Libia in quello che è stato definito da più parti una sorte di golpe. Saleh ha "affermato che la propria iniziativa politica non contraddice le recenti dichiarazioni di Haftar", sintetizza ancora il sito vicino al generale riferendosi a una proposta di dialogo politico in otto punti avanzata giovedì dal presidente dell'Hor. Le dichiarazioni di Saleh sono rilevanti in quanto il generale, nell'annuncio dell'altro ieri sera, aveva dichiarato anche la "fine dell'accordo di Skhirat" del dicembre 2015 riconosciuto dall'Hor: uno sviluppo che aveva consentito a istituzioni e media di parlare di rivolta di Haftar contro il Parlamento di Tobruk.