"Quasi tutto il lavoro di ricerca sui vaccini si fa nel settore privato; dato che la Fondazione Bill e Melinda Gates ha un ruolo neutrale e la possibilità di interpellare tutti gli esperti di questo campo, chiediamo che le aziende mettano a disposizione la loro capacità produttiva. E’ assolutamente indispensabile impegnarsi sulle terapie: possono essere messe a disposizione più facilmente dei vaccini perchè a differenza di questi non è necessario testarle su così larga scala. Tuttavia per tornare ovunque alla normalità, avremo bisogno sia di terapie estremamente efficaci, sia di un vaccino. Il vaccino è molto importante, perchè è senza dubbio così che torneremo alla normalità". Così il magnate Bill Gates in un’intervista a la Repubblica, spiegando che "non torneremo alla normalità prima di uno o due anni. Con un sistema basato su test e tracciamenti dovremmo essere in grado di individuare in fretta i focolai d’infezione e di soffocarli. Anche così, però, non torneremo a una vita normale, perchè le persone avranno grande timore di essere contagiate e cambieranno radicalmente le loro abitudini. La gente non tornerà a riempire gli stadi fino a che non sarà provato che le terapie o un vaccino rendono residuo il rischio di morte".

Per Gates "dobbiamo porre fine a questa malattia a livello globale, non solo perchè abbiamo a cuore gli altri esseri umani, ma anche perchè vogliamo che l’economia globale riparta". Sicuramente "arriverà il tempo dei bilanci, certo, ma puntare ora il dito contro i colpevoli non è un approccio costruttivo. La nostra economia è ferma, il mondo soffre: la priorità dovrebbe essere la collaborazione". Quanto ai suoi prossimi impegni dice: "Per il momento tutta la mia attenzione è rivolta a combattere il Covid-19. Il virus interferisce in un numero talmente grande di attività e causa così tanti danni economici e disturbi mentali che fatichiamo a immaginarne la portata. E’ un dramma enorme e tutto ciò che potremo fare per dare una mano, lo faremo".

