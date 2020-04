Boccia,ordinanze siano in linea con Dpcm

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Propongo un metodo: ordinanze regionali coerenti con il Dpcm": così il ministro Francesco Boccia in videoconferenza con le Regioni. "Se ci sono ordinanze non coerenti invio una diffida, una lettera con la scheda indicando le parti incoerenti e la richiesta di rimuoverle. Se non avviene sono costretto a ricorrere all'impugnativa al Tar o alla Consulta". "In base al monitoraggio delle prossime settimane - ha quindi aggiunto il ministro - ci potranno essere dal 18 maggio scelte differenziate" tra le Regioni sulle riaperture di attività. Il principio è "contagi giù uguale più aperture e viceversa - aggiunge -. Definito il monitoraggio si potrà procedere a differenziazioni". Boccia, parlando sempre ai govrnatori, ha anche sottolineato che "è molto importante dare un segnale di unità. Se non siamo uniti noi non possiamo chiederlo ai cittadini. Ci vogliono unità, serietà e responsabilità".