Danimarca, 'epidemia sotto controllo'

(ANSA) - COPENAGHEN, 29 APR - La Danimarca, che ha progressivamente allentato le restrizioni imposte per contrastare la diffusione del coronavirus, è riuscita a mettere "sotto controllo" la propagazione del virus. Lo ha dichiarato oggi la premier danese Mette Frederiksen. "L'infezione è sotto controllo e la strategia danese è riuscita in una prima difficile fase", ha detto Frederiksen in parlamento. Le prime riaperture nel paese hanno interessato asili e scuole (non dei licei), mentre hanno riaperto anche i parrucchieri e i tatuatori. La seconda fase di riaperture dovrebbe cominciare il 10 maggio. Dall'inizio della pandemia in Danimarca si sono registrati 9.206 casi di covid-19 e 443 decessi legati al virus.