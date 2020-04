Case di riposo e strutture per anziani al vaglio dei carabinieri dei Nas in tutto il Paese. Da Catanzaro a Pescara a Cagliari, i militari hanno effettuato sopralluoghi in numerose strutture riscontrando irregolarità e, in vari casi, «gravi non conformità» relative alle misure necessarie per la prevenzione del COVID-19.

© RIPRODUZIONE RISERVATA rsa

nas

coronavirus