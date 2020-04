© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Con Berlusconi ci sentiamo, ma non condivido alcune sue posizioni anche se ricordo che il primo governo Conte lo facemmo con il suo via libera. Ovviamente non condivido chi vuole legare il destino del nostro paese e dei suoi figli a chi, evidentemente, non ama l'Italia e l'economia italiana". Così Matteo Salvini a Canale 21.