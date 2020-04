Sequestrata in Puglia una tonnellata di droga, due arresti

Quasi una tonnellata di stupefacenti, hascisc e marijana, è stata sequestrata durante un’operazione condotta dalla DIA e dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari, che ha anche arrestato due italiani che, alla guida di due imbarcazioni, stavano importando la droga dai Balcani.

Le imbarcazioni, che viaggiavano di notte a velocità sostenuta, sono state segnalate come sospette nell’ambito di una missione di controllo delle frontiere esterne dell’Unione Europea. Le unità navali del R.O.AN. di Bari sono immediatamente intervenute riuscendo a intercettare al largo di Monopoli (Bari) due semicabinati di 7 metri, ciascuno dotato di un potente motore fuoribordo.

Al termine dell’operazione sono stati sequestrati circa 900 chilogrammi di droga (di cui 646 chili di marijuana e 250 di hashish) che avrebbe reso all’organizzazione criminale circa 10 milioni di euro. Il carico era suddiviso in 54 involucri, ripartiti ognuno in confezioni da 2, 5 e 10 chilogrammi, contrassegnati da sigle di diverso colore a seconda delle zone di produzione, del tipo di sostanza stupefacente, nonchè dei destinatari in Italia.

