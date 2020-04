Sono 104.657 i malati, 548 meno di ieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Si conferma il calo dei malati per coronavirus. Sono complessivamente 104.657, 548 meno di ieri. La diminuzione ieri era stata di 608 mentre lunedì c'era stato un decremento di 290 malati. Il dato è stato fornito dalla Protezione civile. Sono 71.252 i guariti in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 2.311. L'aumento ieri era stato di 2.317. Prosegue anche il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva: sono 1.795, 68 in meno rispetto a ieri. Di questi, 634 sono in Lombardia, 21 in meno rispetto a ieri. Dei 104.657 malati complessivi, 19.210 sono ricoverati con sintomi, 513 in meno rispetto a ieri, e 83.652 sono quelli in isolamento domiciliare. Sono salite a 27.682 le vittime per coronavirus in Italia, con un incremento di 323 in un giorno. Ieri l'aumento era stato di 382. I contagiati totali, vale a dire gli attualmente positivi al coronavirus, le vittime e i guariti, sono 203.591.