(ANSA) - NEW YORK, 29 APR - Joe Biden vince le primarie presidenziali in Ohio, effettuate interamente per voto via posta. Sono le proiezioni di Cbs. Le primarie erano inizialmente in programma il 17 marzo ma il governatore dell'Ohio, Mike DeWine, le aveva posticipate a causa del coronavirus.