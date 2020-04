Coronavirus, negli Usa superate le 60 mila vittime e il milione di contagi. In Corea del Sud azzerati i nuovi casi

Trump, presto tornerò a viaggiare e fare comizi

A giorni forse la prima uscita da settimane in Arizona

Donald Trump scalpita per tornare in campagna elettorale e la prossima settimana, ha annunciato la Casa Bianca, dovrebbe recarsi in Arizona. Si tratta del primo viaggio del presidente americano che a causa della pandemia del coronavirus per settimane non si è più mosso da Washington.

«Spero anche di andare presto in Ohio», ha detto lo stesso tycoon, «cominceremo ad andare in giro di nuovo e in un futuro non molto lontano torneremo a organizzare enormi comizi». «E le persone - ha aggiunto - saranno sedute l’una accanto all’altra, perchè non posso immaginare un comizio dove su quattro sedie solo una è occupata, non sarebbe un bello spettacolo».

Trump, no fondi per aiutare le città santuario

No fondi ed aiuti federali alle 'città santuariò, le metropoli come New York o Los Angeles che contrastano le politiche della Casa Bianca sull'immigrazione irregolare. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump a proposito delle risorse legate all’emergenza coronavirus.

«Hanno contrastato le forze dell’ordine proteggendo molti criminali», ha detto Trump.

Usa, superate le 60 mila vittime

Secondo i dati della John Hopkins University

Le vittime del coronavirus negli Stati Uniti hanno superato quota 60 mila. Secondo i dati elaborati dalla John Hopkins University i decessi da Covid-19 accertati sono almeno 60.475, mentre i casi di pazienti contagiati sono saliti a 1.036.652.

Usa, altri 2.502 morti in 24 ore

Torna a salire il numero giornaliero dei morti da coronavirus negli Stati Uniti: nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Johns Hopkins University, sono stati 2.502 rispetto ai 2.200 del giorno precedente. In totale il bilancio delle vittime negli Usa è salito a 60.876.

Argentina,esonerato titolare Previdenza sociale

Governo cerca gestione più dinamica e vicina alla gente

Il coordinatore del Governo argentino, Santiago Cafiero, ha disposto l’esonero del direttore generale dell’Amministrazione nazionale della previdenza sociale (Anses), Alejandro Vanoli, ufficialmente alla ricerca di «una gestione più dinamica e più vicina alla gente» dell’organismo equivalente all’Inps italiana. Lo scrive l’agenzia di stampa Telam.

Fonti governative hanno precisato che la decisione è stata comunicata ieri a Vanoli, che è stato governatore della banca centrale argentina fra il 2004 ed il 2005, nell’ufficio di Cafiero nella Casa Rosada presidenziale.

Fonti giornalistiche locali ritengono che a spingere per questa decisione è stato l’imbarazzo del governo per i disagi incontrati dai pensionati, popolazione a rischio di contagio da Covid-19, che all’inizio di aprile, in piena quarantena per la pandemia da coronavirus, hanno dovuto aspettare ore in fila all’esterno delle banche per poter riscuotere la pensione.

Secondo gli ultimi dati resi noti dalle autorità sanitarie argentine, i contagiati su tutto il territorio nazionale sono saliti a 4.285, di cui 214 morti.

Giappone valuta estensione stato emergenza

Governatori chiedono il prolungamento di un mese dopo 6 maggio

Il Governo giapponese sta valutando un’estensione di un mese dello 'stato di emergenzà, la cui scadenza è prevista il prossimo 6 maggio, per meglio fronteggiare l’emergenza della pandemia del coronavirus.

Nel corso di un’audizione del comitato finanziario della Camera alta del Parlamento, il premier Shinzo Abe ha detto che occorrerà aspettare fino alla scadenza del termine, e decidere in base al numero dei contagi, aggiungendo che al momento le prospettive non sono incoraggianti. Ieri, in una video conferenza i governatori delle diverse prefetture del Paese hanno esortato l’esecutivo a prolungare le attuali misure per via del pericolo di una diffusione più estesa, in linea con la maggiore libertà di movimento dei cittadini. Fonti citate dall’emittente pubblica Nhk hanno anticipato che la commissione di esperti interpellata dal governo ha già formulato una decisione a favore del prolungamento dello stato di emergenza e che l’annuncio verrà reso pubblico nella giornata di venerdì. Lo stato di emergenza in Giappone non equivale ad un lockdown sul modello in atto in Italia, piuttosto si tratta di un invito volontario ai cittadini a evitare le uscite non considerate essenziali, e la raccomandazione alle attività commerciali e ai negozi a ridurre gli orari di apertura al pubblico. In base alle ultime rilevazioni di mercoledì, i casi di infezioni a livello nazionale in Giappone sfiorano quota 14.000 con 447 morti accertate.

Corea Sud azzera i nuovi casi interni

Prima volta dal 15 febbraio, solo 4 importati. Decessi a 247

La Corea del Sud ha segnato zero contagi domestici di Covid-19 nella giornata di mercoledì per la prima volta dal 15 febbraio, confermando solo 4 casi importati.

Le infezioni totali sono salite a 10.765, secondo gli ultimi dati del Korea Centers for Disease Control and Prevention, con i decessi aumentati di una sola unità, a 247, per un tasso di mortalità al 2,29%. Sono 9.059 le persone curate e dimesse dagli ospedali, 137 in più rispetto a martedì. Nel complesso, il tasso di guarigione sfiora è salito all’84,15%.

Francia, pil primo trimestre 2020 -5,8%

Il prodotto interno lordo della Francia ha subito un calo del 5,8% nel primo trimestre. E' quanto risulta dai dati dell’Ufficio nazionale di statistica. Secondo l’Insee si tratta della riduzione più forte dall’inizio delle rilevazioni trimestrali dal 1949.

Papa, prego per i tanti defunti anonimi

"Abbiamo visto foto di fosse comuni, tanti sono lì"

Il pensiero del Papa oggi è per quanti sono morti a causa del coronavirus e in particolare per i tanti «defunti anonimi».

«Preghiamo oggi per i defunti, per coloro che sono morti per la pandemia», ha detto nell’introduzione della messa a Santa Marta con una preghiera «speciale per i defunti, diciamo così, anonimi. Abbiamo visto le fotografie delle fosse comuni, tanti sono lì».

Australia,falsi vaccini in vendita sul dark web

Criminali offrono in vendita a prezzi esorbitanti nella cosiddetta 'dark web' falsi vaccini contro il coronavirus e farmaci antivirali, oltre ad accessori e indumenti protettivi: lo rivela un rapporto dell’Australian Institute of Criminology realizzato dall’osservatorio sulla criminalità online dell’Australian National University.

L’autore del rapporto, Roderic Broadhurst, spiega che la 'dark web' - una rete nascosta di siti accessibili solo attraverso uno speciale software di routing - offre una visione rivelatrice sulle tendenze criminali. «Questo tipo di mercato viene utilizzato per le frodi e la vendita di prodotti contraffatti, e abbiamo visto che prodotti legati al Covid-19 non ne sono esenti».

La ricerca è stata condotta questo mese analizzando 645 inserzioni in 20 mercati sul 'dark web', 12 dei quali offrivano prodotti relativi al coronavirus. In quasi la metà dei casi si trattava di accessori e indumenti protettivi come mascherine chirurgiche, presumibilmente rubati. Negli altri casi si trattava di farmaci antivirali o di prodotti spacciati come tali. Nel 6% delle inserzioni si proponevano vaccini fraudolenti o non testati a un prezzo medio di 350 euro, con un prezzo massimo di 1.4760 euro. La maggioranza dei venditori spedivano dagli Usa o da Paesi europei.

Il Harry Nespolon, presidente del Collegio australiano dei medici di base, ha invitato la popolazione a non acquistare terapie o vaccini sulla 'dark web'.

Regno Unito, capitan Tom compie 100 anni, promosso colonnello

Riconoscimento ad honorem per veterano Gb ed eroe raccolta fondi

Centesimo compleanno con promozione militare ad honorem al rango di colonnello per Tom Moore, il veterano britannico di guerra capace d’ispirare in queste settimane una raccolta fondi da record (circa 30 milioni di sterline finora) per la sanità pubblica del Regno (Nhs) alle prese con l’emergenza coronavirus.

Capitan Tom, come è ormai universalmente noto, con il grado con cui concluse la sua carriera militare nell’esercito di Sua Maestà, gira oggi la boa del secolo di vita fra decine di migliaia di messaggi e felicitazioni dai vertici politici del Paese, dalla famiglia reale, da numerose celebrità e da gente comune britannica e non.

La ricorrenza cade con un momento duro per il Regno, che ieri ha toccato la quota ufficiale di oltre 26.000 morti per Covid-19, terzo Paese in cifra assoluta dopo Usa e Italia. Ma le celebrazioni di un uomo additato come esempio non mancano: oltre alla promozione onorifica annunciata dal generale Mark Carleton-Smith, capo di stato maggiore dell’esercito, è previsto un volo in suo onore di una pattuglia della Raf.

Germania, vendite al dettaglio marzo -5,6%

Le vendite al dettaglio in Germania sono scese del 5,6% rispetto al mese precedente. Il dato è migliore delle attese degli analisti indicate in -8%.

Honda posticipa scadenza garanzie a maggio

Dal 4/5 la casa giapponese aggiornerà piani ogni 30 giorni

Slittano a maggio le scadenze delle garanzie di Honda. Visto il protrarsi del periodo di lockdown totale o parziale imposto da COVID-19, la casa giapponese ha deciso di tranquillizzare tutti i clienti la cui garanzia del produttore sia scaduta durante il corrente periodo di restrizioni, assicurando lo spostamento della data di scadenza della garanzia al mese di maggio. Le riparazioni di eventuali problematiche saranno effettuate, previa verifica del rispetto delle condizioni di garanzia, durante il mese di maggio presso la rete di Concessionari/Officine Autorizzate Honda. Qualora ci fossero clienti impossibilitati ad eseguire le riparazioni a maggio per il sovraccarico dei concessionari, su segnalazione dei centri assistenza saranno anche valutate ulteriori estensioni di garanzia. Sempre a maggio si potranno recuperare le manutenzioni ordinarie previste per la validità della garanzia, qualora fossero programmate nel periodo di restrizione. Prima di recarsi in officina, Honda consiglia di prendere appuntamento e di verificare il rispetto delle misure di contenimento COVID19 locali e nazionali. A causa del continuo evolversi della situazione, Honda si riserva anche di aggiornare le sue attività ogni trenta giorni a partire dal 4 maggio 2020.