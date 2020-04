Revenge porn su Telegram, 3 denunciati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Immagini denigranti e revenge porn su tre canali Telegram, l'applicazione di chat istantanea tra le più diffuse al mondo. Per questo la polizia postale ha denunciato gli amministratori di tre canali che annoverano migliaia di utenti. Uno di loro, un 29enne bergamasco, è stato anche indagato per aver utilizzato i canali per revenge porn nei confronti della ex compagna. Tra le vittime, anche diversi personaggi del mondo dello spettacolo. In corso anche perquisizioni e sequestri.