Coronavirus: 500mila persone in lockdown vicino a Pechino

La situazione dell’epidemia di coronavirus a Pechino è ancora «grave e complessa», dopo il nuovo rimbalzo dei contagi registrato nelle ultime settimane. Lo hanno spiegato le autorità locali, che hanno disposto il lockdown per quasi mezzo milione di persone in un’area vicino alla capitale cinese. Con l’obiettivo di scongiurare una seconda ondata.

Il confinamento è scattato nel cantone di Anxin, situato a 60 chilometri a sud di Pechino, nella provincia settentrionale di Hebei. Undici casi legati alla recrudescenza dell’epidemia a Pechino sono stati identificati lì, ha reso noto il quotidiano semi-ufficiale Global Times.

In base alle nuove misure restrittive, ad Anxin una sola persona per nucleo familiare potrà uscire una volta al giorno per comprare cibo e medicine.

A Pechino il municipio ha già lanciato una vasta campagna di screening, ha chiuso le scuole, ha invitato gli abitanti a non lasciare la città e ha confinato diverse migliaia di persone nelle aree residenziali ritenute a rischio.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 14 nuovi casi, portando il totale a 311 da quando l’epidemia in città ha ripreso vigore in un mercato all’ingrosso nel sud.