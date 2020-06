Focolaio Bartolini, un corriere: "La gente ci manda via"

«In troppi mi trattano come un untore e guardano storto. Non tutti a dire il vero, c'è anche chi mi ha chiesto come sto e questo mi ha fatto molto piacere, ma altri hanno esordito con frasi tipo 'stai lontano che voi Bartolini siete tutti infettì. Vorrei ricordare che se fossi infetto, non sarei al lavoro». E’ lo sfogo, raccolto dalla Nuova Ferrara, di Manuele, un corriere espresso che lavora per Bartolini nella zona di Argenta (Ferrara).

«Il nuovo focolaio - dice - è alla filiale di Bologna, io come i miei colleghi veniamo da quella di Ferrara, dove siamo tutti sani. Vorrei rassicurare tutti: il vostro corriere non è contagioso».

