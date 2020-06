Rissa davanti a una discoteca tra Cinquale e Ronchi: 12 ragazzi denunciati

Rissa nella notte, intorno alle 5, davanti a una discoteca sulla costa apuana, tra Cinquale e Ronchi (Massa Carrara), e 12 giovani, età compresa tra i 17 e i 21 anni, saranno denunciati dalla polizia. Due gruppi si sono affrontati per futili motivi: da una parte cinque ragazze e tre ragazzi tutti residenti in provincia di Lucca, dall’altra, quattro ragazzi dell’hinterland milanese.

La polizia ha raccolto le testimonianze e acquisito i filmati del sistema di videosorveglianza del locale. Secondo una prima ricostruzione, la lite è scoppiata all’interno del locale e proseguita poi in strada una volta che gli addetti alla sicurezza hanno allontanato i contendenti. All’arrivo degli agenti i due gruppi hanno cercato nuovamente lo scontro. Gli accertamenti procedono per valutare attentamente le singole posizioni e anche per verificare se le misure 'anticovid’siano state rispettate sia da parte del gestore del locale che da parte dei giovani.

