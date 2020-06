Scooter esce di strada: muore 14enne che partecipò a una fiction Rai

Una ragazzina di 14 anni, Vittoria De Paoli, è morta in un incidente stradale quando lo scooter su cui viaggiava come passeggera, è uscita di strada a Farra di Soligo (Treviso).

La giovane di Valdobbiadene, era sulla moto condotta da un 17enne rimasto ferito. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine il mezzo nell’affrontare una curva è uscito di strada andando a schiantarsi contro una recinzione. I due ragazzi sono stati sbalzati sull'asfalto. A dare l’allarme sono stati dei residenti in zona che hanno sentito il forte rumore dovuto allo schianto.

Vittoria, nel 2016, aveva partecipato ad una fiction Rai «Di padre in figlia» (nella foto un'immagine della serie) girata nel bassanese e che vedeva nel cast anche l’attrice Cristiana Capotondi. Sono gravi le condizioni del 17enne che era alla guida di una Vespa 125. Ora è ricoverato in terapia intensiva dell’ospedale Cà Foncello di Treviso. La 14enne, invece, è morta poco dopo essere giunta all’ospedale di Conegliano portata con un'ambulanza del Suem 118. I due giovani erano ad una festa a Farra di Soligo e avevano detto che si sarebbero allontanati per pochi minuti. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Vittorio Veneto.