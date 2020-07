Sempre insieme, le ceneri del cane nella tomba del padrone

Se è vero che Dio, come scriveva la teologa Adriana Zarri, ha stabilito un’alleanza con uomini e animali, è giusto che l’uomo porti con sè nella tomba anche il cane o il gatto - e pure, volendo, pappagalli, conigli e criceti - che con il defunto hanno condiviso una parte della vita e che con lui possono «entrare nella storia della salvezza». Già ci avevano pensato gli egizi, che tumulavano i gatti nelle tombe dei faraoni, ma lo facevano sostanzialmente per ingraziarsi la dea Bastet. E già ci ha pensato, era il 2019, Regione Lombardia, con una legge regionale poi bocciata da Palazzo Chigi. E ora sul tema ci prova, con legge apposita, anche Regione Liguria: da oggi infatti è possibile tumulare, dopo la cremazione e in un’urna separata, le ceneri degli animali da compagnia nella tomba o nel loculo del padrone o nella tomba di famiglia su richiesta o per volontà del defunto o dei suoi eredi. Lo prevede un articolo della proposta di legge sulla 'Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e norme relative alla tumulazione degli animali d’affezionè approvata con 27 voti a favore e un astenuto dal Consiglio regionale. Una proposta trasversale presentata dai consiglieri Angelo Vaccarezza (Cambiamo!), Fabio Tosi (M5S) e Sergio Rossetti (Pd). Gli oneri derivanti dalla tumulazione dell’animale d’affezione sono a carico di chi la dispone e il loro costo deve essere definito dal Comune del cimitero di tumulazione in base alla durata della concessione residua.

«I padroni trascorrono molto tempo con gli animali d’affezione, sono i compagni di una vita, autorizzando la loro tumulazione nella tomba del padrone diamo il via a un iter di grande civiltà e sensibilità». Così il capogruppo del M5S nel Consiglio regionale della Liguria Fabio Tosi spiega le ragioni che hanno portato all’approvazione da parte dell’assemblea della proposta di legge «Una proposta nata dopo aver ricevuto numerose segnalazioni in questi anni, tantissimi cittadini mi hanno chiesto se fosse possibile trovare una soluzione dignitosa alla tumulazione dei loro amici a quattro o due zampe. Una richiesta legittima, visti i trascorsi della nostra regione. In Liguria esiste una legge specifica, votata nel 2015, che aveva istituito i cimiteri per gli animali, disciplinando dunque su scala regionale la creazione di apposite aree dedicate alla loro sepoltura». Soddisfatta anche l’assessore alla Sanità Sonia Viale. «Questa iniziativa bipartisan ha un importante aspetto sociale». Insomma, non sarà più 'finchè morte non vi separì: il legame con un animale, spesso più duraturo e sincero rispetto ad altri tipi di legami umani, non si spezzerà, nemmeno nella tomba.

© RIPRODUZIONE RISERVATA cani

tomba

liguria