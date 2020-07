E' morto Georg, il fratello di Ratzinger

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 1 LUG - Erano cresciuti insieme, diventati sacerdoti lo stesso giorno e di fatto non si erano mai troppo allontanati anche se uno ha vissuto sempre nella sua Germania e l'altro invece è da decenni a Roma ed è diventato Papa. E' morto oggi a Ratisbona il fratello di Benedetto XVI, Georg Ratzinger. Aveva 96 anni ed era molto malato. Il Papa emerito, nonostante l'età (93 anni) e i rischi del contagio, ha voluto affrontare , lo scorso 18 giugno, un viaggio fino in Germania per dare al fratello l'ultimo saluto. Il tempo di una carezza, una messa insieme per poi fare ritorno in Vaticano al monastero Mater Ecclesiae. Per Benedetto era l'unico membro della famiglia rimasto ancora in vita.