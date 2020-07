Georg Ratzinger, il fratello di papa Benedetto XVI, è morto oggi a Ratisbona. Ne danno notizia alcuni media tedeschi fra cui la Bild. Aveva 96 anni ed era malato da tempo. Il papa emerito gli aveva fatto visita due settimane fa, arrivando in Germania il 18 giugno, per dargli il suo addio. I due fratelli erano sempre rimasti in stretto contatto

© RIPRODUZIONE RISERVATA georg ratzinger