Omicidio dei Murazzi: condannato a 30 anni l'assassino di Stefano Leo

E’ stato condannato a trent'anni di carcere Said Mechaquat, processato a Torino con l’accusa di avere sgozzato il giovane Stefano Leo il 23 febbraio 2019 mentre camminava sul Lungo Po. La sentenza è stata pronunciata dopo un rito abbreviato. Said, dopo essersi consegnato ai carabinieri, disse di avere voluto sfogare una situazione di disagio interiore e aggiunse che non conosceva la vittima.

«La giustizia ha fatto il suo corso». Così Mariagrazia Chiri, mamma di Stefano Leo, commenta la condanna a 30 anni di Said Mechaquat. «Credo - dice - che la sentenza parli da sola. Noi siamo stati sempre fiduciosi e abbiamo avuto ragione ragione. Il lavoro che hanno fatto gli investigatori e i pubblici ministeri è stato eccelso. Stefano non è mai andato via, è qua anche adesso con me». A una domanda sul mancato pentimento di Said, la donna ha risposto che «sarà una cosa che dovrà risolvere da solo, dovrà fare i conti con se stesso e non con me».

© RIPRODUZIONE RISERVATA cronaca nera