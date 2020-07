'Vivi', riparte Belvedere di Riccione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - RICCIONE (RIMINI), 02 LUG - E' 'ripartito' questa sera l'Hotel Belvedere di Riccione (Rimini) - l'albergo di Marina Pasquini primo in Italia e secondo al mondo nell'ultima classifica di Tripadvisor - con un evento open air distribuito su spazi ampi. La festa, un 'grande ritorno', si chiama ViVi e declina un intero alfabeto di lettere V nel programma: Vento, Vulcano, Vittoria, Vitalità e anche Veuve Clicquot. "Ci mettiamo in gioco con tanta consapevolezza ma bisogna far ripartire quello spirito dell'accoglienza per cui, come Romagna, siamo famosi nel mondo", spiega l'albergatrice Marina Pasquini. Fra le sorprese gourmet il caviale italiano Calvisius, il tartufo estivo di Giuliano Martinelli, il Gran Crudo con ostriche. E poi un ricco programma musicale: la dj Fabiana con una performer violinista, gli storici dj dell'hotel, I Soundome, con i loro vinili. Il clou a mezzanotte: si festeggia il compleanno della stessa Pasquini e viene servita una torta d'autore del maître pâtissier Francesco Tommasini.