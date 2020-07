© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TEHERAN, 02 LUG - Salgono a 232.863 i casi di Covid-19 in Iran, con 2.652 contagi registrati nelle ultimi 24 ore. Le vittime in un giorno sono 148, per un totale di 11.106 decessi confermati. I ricoverati in terapia intensiva aumentano a 3.097, mentre i pazienti guariti crescono a 194.098. I test effettuati finora sono 1.719.451. Lo ha riferito nel suo bollettino quotidiano la portavoce del ministero della Salute iraniano Sima Sadat Lari. (ANSA).