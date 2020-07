Covid-19: a livello nazionale crescono contagi e decessi

Sono 201 oggi i nuovi contagiati di coronavirus, in aumento rispetto a ieri quando erano stati 187. Di questi, 98 casi sono in Lombardia, il 48,7% del totale in Italia. Il numero totale dei casi sale così a 240.961. Le vittime nelle ultime 24 ore sono invece 30, in aumento rispetto alle 21 di ieri. I morti per coronavirus salgono così a 34.818, secondo i dati del Ministero della Salute.

Le 30 vittime per coronavirus registrate nelle ultime 24 ore hanno riguardato pazienti di sole 4 regioni: Lombardia (21), Piemonte (5), Toscana (3) ed Emilia-Romagna (1). Tutte le altre regioni d’Italia, comprese le province autonome di Trento e Bolzano, non hanno registrato alcun decesso.

Complessivamente sono stati fatti 53.243 tamponi nelle ultime 24 ore, circa duemila in meno rispetto a ieri.